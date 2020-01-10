toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Фанат выбежал на поле, чтобы обнять Месси после матча Суперкубка Испании – Лео был не в восторге

10 января 10:30 295 Читати українською
Фанат выбежал на поле, чтобы обнять Месси после матча Суперкубка Испании – Лео был не в восторге
Лионель Месси / Твиттер MD

После поражения от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании форварда Барселоны Лионеля Месси ждал неприятный инцидент.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Страстный фанат аргентинца выбежал на поле, чтобы обнять своего кумира, информирует Mundo Deportivo.

Фелиш устроил стычки с Месси, Суаресом и Альбой в полуфинале Суперкубка Испании

Работники службы безопасности стадиона короля Абдаллы не смогли уследить за болельщиком, и тот добрался до звезды Барселоны. Сам Месси был не слишком рад встрече. Аргентинец не сделал ни одного движения навстречу фанату, которого впоследствии повалили на землю и вывели за пределы поля.

Напомним, Месси смог отличиться голом в ворота Атлетико, однако его команда потерпела поражение 2:3 и покинула Суперкубок Испании.

Барселона – Атлетико: (не)справедливая победа "матрасников", классическое фиаско имени Вальверде и провальный арбитраж

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
897
Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси футбольные фанаты Суперкубок Испании Барселона - Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
5
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук