Фанат выбежал на поле, чтобы обнять Месси после матча Суперкубка Испании – Лео был не в восторге

После поражения от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании форварда Барселоны Лионеля Месси ждал неприятный инцидент.

Страстный фанат аргентинца выбежал на поле, чтобы обнять своего кумира, информирует Mundo Deportivo.

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Работники службы безопасности стадиона короля Абдаллы не смогли уследить за болельщиком, и тот добрался до звезды Барселоны. Сам Месси был не слишком рад встрече. Аргентинец не сделал ни одного движения навстречу фанату, которого впоследствии повалили на землю и вывели за пределы поля.

Напомним, Месси смог отличиться голом в ворота Атлетико, однако его команда потерпела поражение 2:3 и покинула Суперкубок Испании.

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