Фанат вибіг на поле, щоб обійняти Мессі після матчу Суперкубка Іспанії – такий вияв любові не надто сподобався Лео

Після поразки від Атлетіко (2:3) у півфіналі Суперкубка Іспанії на форварда Барселони Ліонеля Мессі чекав неприємний інцидент.

Палкий фанат аргентинця вибіг на поле, щоб обійняти свого кумира, інформує Mundo Deportivo.

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Працівники служби безпеки стадіону короля Абдалли не змогли встежити за вболівальником, і той таки дістався зірки Барселони. Сам Мессі був не надто радий зустрічі. Аргентинець не зробив жодного руху назустріч фанату, якого згодом повалили на землю і вивели за межі поля.

Нагадаємо, Мессі зміг відзначитися голом у ворота Атлетіко, однак його команда зазнала поразки 2:3 і покинула Суперкубок Іспанії.

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