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Фанат вибіг на поле, щоб обійняти Мессі після матчу Суперкубка Іспанії – такий вияв любові не надто сподобався Лео

10:29 1037 Читать на русском
Фанат вибіг на поле, щоб обійняти Мессі після матчу Суперкубка Іспанії – такий вияв любові не надто сподобався Лео
Ліонель Мессі / Твіттер MD

Після поразки від Атлетіко (2:3) у півфіналі Суперкубка Іспанії на форварда Барселони Ліонеля Мессі чекав неприємний інцидент.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Палкий фанат аргентинця вибіг на поле, щоб обійняти свого кумира, інформує Mundo Deportivo.

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Працівники служби безпеки стадіону короля Абдалли не змогли встежити за вболівальником, і той таки дістався зірки Барселони. Сам Мессі був не надто радий зустрічі. Аргентинець не зробив жодного руху назустріч фанату, якого згодом повалили на землю і вивели за межі поля.

Нагадаємо, Мессі зміг відзначитися голом у ворота Атлетіко, однак його команда зазнала поразки 2:3 і покинула Суперкубок Іспанії.

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blog_ava
Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж
02:58
12972
Теги
Іспанія Суперкубок Іспанії Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона футбольні фанати Барселона - Атлетіко
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