Фанат Партизана испражнился на флаг Црвены Звезды прямо на стадионе во время финала Кубка Сербии

Италия — 10:26 8
-
Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру
-
Месси в шестой раз выиграл "Золотую бутсу", улучшив собственный рекордИспания — 09:25 87
-
"Это – ложь": Суркис заявил, что Наполи не делал предложения по трансферу ЦыганковаУкраина — 00:30 345
-
Коркишко одолел Гладкого в битве за выход в элитный дивизион ТурцииТурция — 26 май 122
-
Динамо – Львов: тяжелая победа киевлян, странный выход "травмированного" Миколенко, Де Пена заслуживает шансУкраина — 26 май 1065