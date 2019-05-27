Фанат Партизана испражнился на флаг Црвены Звезды прямо на стадионе во время финала Кубка Сербии

Во время финального матча Кубка Сербии между Партизаном и Црвеной Звездой (1:0) случился неприличный эпизод с участием фанатов "черно-белых".

Противостояние Партизана и Црвены Звезды известно жестокой непримиримостью. Болельщики этих команд настолько ненавидят друг друга, что готовы пойти на любые шаги, чтобы лишний раз унизить соперника.

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Например, во время финала Кубка один из фанатов Партизана, который одержал минимальную победу, показал, как испражняется на флаг Црвены Звезды.