Фанат Партизана випорожнився на прапор Црвени Звезди прямо на стадіоні під час фіналу Кубка Сербії

Під час фінального матчу Кубка Сербії між Партизаном та Црвеною Звездою (1:0) трапився непристойний епізод за участі фанатів "чорно-білих".

Протистояння Партизана і Црвени Звезди відоме жорстокою непримиренністю. Вболівальники цих команд настільки ненавидять один одного, що готові піти на будь-які кроки, аби зайвий раз принизити суперника.

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Наприклад, під час фіналу Кубка один з фанатів Партизана, який здобув мінімальну перемогу, показав, як випорожнюється на прапор Црвени Звезди.