toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ДИНАМО - ЛЬВІВ ТРАНСФЕРИ

Фанат Партизана випорожнився на прапор Црвени Звезди прямо на стадіоні під час фіналу Кубка Сербії

09:50 51 Читать на русском
Фанат Партизана випорожнився на прапор Црвени Звезди прямо на стадіоні під час фіналу Кубка Сербії
Фанати Партизана / Getty images

Під час фінального матчу Кубка Сербії між Партизаном та Црвеною Звездою (1:0) трапився непристойний епізод за участі фанатів "чорно-білих".

Протистояння Партизана і Црвени Звезди відоме жорстокою непримиренністю. Вболівальники цих команд настільки ненавидять один одного, що готові піти на будь-які кроки, аби зайвий раз принизити суперника.

Навіть Бобан "врізав" копу: як ультрас Динамо Загреб змінили історію Хорватії та підтримують Україну

Наприклад, під час фіналу Кубка один з фанатів Партизана, який здобув мінімальну перемогу, показав, як випорожнюється на прапор Црвени Звезди.

blog_ava
Головні новини футболу 26 травня: Мілан пролетів повз ЛЧ, Лунін повертається в Реал, різні перемоги Динамо та Шахтаря
07:00
488
Теги
Світ Партизан Партизан Црвена Звезда Црвена Звезда ультрас футбольні курйози футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
2
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук