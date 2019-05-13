Навіть Бобан "врізав" копу: як ультрас Динамо Загреб змінили історію Хорватії та підтримують Україну

13 травня 1990 року в Загребі відбувся знаменитий "матч ненависті" між місцевим Динамо та Црвеною Звездою, який став початком кінця Югославії. Хорватські вболівальники не стерпіли сербського зухвальства та кинулись на гостьових фанатів, а пізніше взяли в руки зброю. "Футбол 24" розповідає, як рух Bad Blue Boys став символом хорватського повстання, а нині підтримує Україну у війні на Донбасі.

Динамо Загреб сьогодні відомий, як фабрика футбольних талантів, які пізніше заявляють про себе на увесь світ. Лука Модріч, Іван Ракітіч, Маріо Манджукіч, або ж улюбленці українських вболівальників Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч – це дуже мала частина списку знаменитих вихованців загребської школи. Але це не єдине, чим по-спражньому прославився клуб зі столиці Хорватії.

Як один футбольний матч став каталізатором розпаду комуністичної імперії та чому саме фанатський рух Bad Blue Boys є символом хорватського повстання?

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Перемога Хорватської Демократичної Співдружності як кістка в горлі диктатора Мілошевіча

Знаменитому "матчу ненависті" передували вибори в хорватській республіці, під час яких перемогу здобула Хорватська Демократична Співдружність, яку очолював Франьйо Туджман – відомий опозиціонер та автор книги "Націоналізм у сучасній Європі". Він був двічі ув’язнений, але не припиняв своєї діяльності.

Комуністичні ідеї почали розвалюватись, Хорватія та Словенія під новим патронатом заговорили про незалежність, що дуже не сподобалось диктатору Слободану Мілошевічу, який намагався придушити повстання. Але за тиждень сталась подія, яка назавжди змінила історію співіснування балканських країн.

Франьйо Туджман

"Я ризикував життям та кар’єрою заради однієї ідеї – ідеї Хорватії": Загреб – не сербський

13 травня 1990 року на стадіоні Максімір відбувся черговий поєдинок чемпіонату Югославії між Динамо Загреб та белградською Црвеною Звездою. Сербський рух Делиje вирушив до столиці Хорватії у кількості 3 тисяч під орудою знаменитого кримінального авторитета Желько Ражнатовіча, відомого під псевдонімом Аркан. За чутками, він був пов’язаний із югославськими спецслужбами. При цьому грабував банки в Європі та мав підпільні казино в самій Югославії.

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Під час матчу Делиje почали провокувати місцеву публіку вигуками "Загреб – сербський" та "Ми вб’ємо Туджмана", хорвати відповідали вигуком "Серба на вербу". Пізніше фанати "червоно-білих" зламали рекламний щит та атакували вболівальників господарів, жбурляючи в них фаєри та відірвані сидіння.

Хорватські ультрас не стерпіли такого нахабства і спробували захистити своїх побратимів на північній трибуні. Однак поліція, що формувалася переважно із сербів, почала застосовувати силу та сльозогінний газ, щоб не дати Bad Blue Boys дістатись гостьового сектору, тоді як фанатів Звезди ніхто не стримував.

Та все ж вболівальникам із Загреба вдалось прорвати кордон та кинутись до Делиje, після чого бійка перейшла на футбольне поле і тривала близько години, а наслідком стали кілька сотець постраждалих. Поліція стала на сторону сербів, і тоді майбутня зірка Мілана Звонімір Бобан кинувся на одного з захисників правопорядку. Після цього він був визнаний з однієї сторони національним героєм, з іншої – хорватським націоналістом. Бобана дискваліфікували на 6 місяців.

Та тоді це вже нікого не турбувало. "Матч ненависті" став початком кінця чемпіонату Югославії. Наступний сезон був для цієї ліги останнім.

"Я був там. Публічна людина ризикувала життям, кар’єрою та всім, що приносило славу. Все заради однієї ідеї – ідеї Хорватії", – заявив пізніше Бобан.

Поліцейський, із яким побився Бобан, виявився боснійським мусульманином на ім’я Рефік Ахметовіч. За кілька років після бійки він публічно пробачив хорвату і зізнався, що міг пристрелити його.

"Якби Бобан вдарив мене втретє, я б неодмінно дістав пістолет та застрелив його", – відверто заявив правоохоронець.

Югославська поліція почала затримувати хорватських ультрас та допитувати по кілька годин, не соромлячись застосовувати силу.

"Для усіх все по-різному завершилось. Деякі, як я, потрапили у відділення поліції. Нас випустили лише через 5 чи 6 годин довгого допиту та побиття. Багато хто пережив це у ту ніч", – розповів фанат Динамо на ім’я Бранко Кремер, який брав участь у "матчі ненависті".

Точка неповернення

Зухвалий вчинок фанатів Звезди та подальша бійка, під час якої поліція обрала одну зі сторін, остаточно урвали терпець мешканцям Хорватії, які до цього активно розповсюджували ідею незалежності від Югославії. Наступного року вони та Словенія, а пізніше Боснія та Герцеговина проголосили незалежність, а на Балканському півострові спалахнули страшенні війни, в яких усі троє вибороли свій суверенітет.

Учасники матчу ненависті також стали неодмінною частиною війни, зокрема, Bad Blue Boys вели бої у найгарячіших точках, а Ражнатовіч сформував свою Сербську добровольчу гвардію, більш відому як "Тигри Аркана". Тепер замість палиць та каміння у руках фанатів були автомати.

Ультрас загребського Динамо завдяки своєму сміливому протистоянню чисельним сербським вболівальникам, на чиїй стороні були також поліцейські, стали символом хорватського повстання проти режиму Мілошевіча та подальшого здобуття незалежності.

Кроація Загреб – зневага замість подяки

Після приходу до влади Франьйо Туджман оголосив назву "Динамо" спадком комуністичного минулого та заборонив її, перейменувавши клуб у Кроація Загреб.

Bad Blue Boys ця ідея, м’яко кажучи, не сподобалась, і між ними та президентом спалахнув конфлікт. Туджман, якого загребські ультрас ще вчора несамовито підтримували, тепер освистувався на Максімірі. Поліція усіма методами, зокрема насиллям, не пускала на стадіон вболівальників, які принципово продовжували носити футболки та атрибутику Динамо.

10 грудня 1999 року Туджман помер, а вже за 2 місяці фанати здобули свою перемогу, і 14 лютого 2000 року клуб знову був перейменований у Динамо.

Динамівська дружба та відкрита підтримка України у війні на Донбасі

Сьогодні в Україні триває війна на Донбасі, а українські ультрас після оголошення перемир’я в 2014 році спільними силами намагаються зупинити російську агресію. На секторі Динамо Загреб неодноразово були помічені жовто-сині прапори. Зокрема, хорвати вивісили прапор України під час матчу-відповіді 1/16 фіналу ЛІги Європи проти Вікторії Пльзень.

Bad Blue Boys підтримують теплі стосунки із фанатами київського Динамо – цього сезону вже приїжджали на матч Суперкубка України проти Шахтаря, а також на домашній матч киян проти Олімпіакоса, який, до слова, дружить зі злощасною Црвеною Звездою. Під час цього поєдинку на секторі "біло-синіх" пролунав вигук "Ubij srbina" у знак солідарності з Хорватією та вболівальниками Динамо Загреб.

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Український прапор на секторі Bad Blue Boys

Загребські ультрас розуміють нинішню ситуацію в Україні, як ніхто інший, адже самі пережили страшенні роки війни за незалежність. Їхньою рішучістю та сміливістю не можна не захоплюватись – Bad Blue Boys продемонстрували, що ти можеш перемогти навіть тоді, коли ти в меншості, а проти тебе система. Вони заявили про свою позицію тоді, коли багато хто боявся це зробити. Хорватія стала прикладом, як один футбольний матч може змінити історію цілої держави, а група фанатів – стати символом національного повстання.

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