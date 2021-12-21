Фанат Ньюкасла умер по дороге на матч против Манчестер Сити
12:37 - Читати українською
Ньюкасл оплакивает трагическую утрату своего преданного фаната.
завершено
Рубен Диаш 5’
Жоау Канселу 27’
Рияд Марез 65’
Рахим Стерлинг 86’
5’ Рубен Диаш
27’ Жоау Канселу
65’ Рияд Марез
86’ Рахим Стерлинг
Английский клуб на своем официальном сайте опубликовал печальную новость о смерти Боба Суинни.
Умер чемпион Англии Джимми Робсон
Трагедия постигла болельщика "сорок", когда тот направлялся на воскресный матч против Манчестер Сити (0:4). Суинни стало плохо, и он упал без сознания на улице. Усилия бригады скорой помощи оказались тщетными.
Ньюкасл выразил соболезнования семье Суинни, у которого остались дети и внуки.
Рождественская сказка дедушки Бобби – как Ньюкасл взял вершину, которая может больше никогда не покориться
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter