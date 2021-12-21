Суинни с легендарным Ширером / Фото из открытых источников

Английский клуб на своем официальном сайте опубликовал печальную новость о смерти Боба Суинни.

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Трагедия постигла болельщика "сорок", когда тот направлялся на воскресный матч против Манчестер Сити (0:4). Суинни стало плохо, и он упал без сознания на улице. Усилия бригады скорой помощи оказались тщетными.

Ньюкасл выразил соболезнования семье Суинни, у которого остались дети и внуки.

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