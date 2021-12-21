Фанат Ньюкасла помер дорогою на матч проти Манчестер Сіті
12:37 - Читать на русском
Ньюкасл оплакує трагічну втрату свого відданого фаната.
завершено
Рубен Діаш 5’
Жоау Канселу 27’
Ріяд Марез 65’
Рахім Стерлінг 86’
5’ Рубен Діаш
27’ Жоау Канселу
65’ Ріяд Марез
86’ Рахім Стерлінг
Англійський клуб на своєму офіційному сайті опублікував сумну новину про смерть Боба Свінні.
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Трагедія спіткала вболівальника "сорок", коли той прямував на недільний матч проти Манчестер Сіті (0:4). Свінні стало погано, і він впав без свідомості на вулиці. Зусилля бригади швидкої допомоги виявилися марними.
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