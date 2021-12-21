Свінні з легендарним Ширером / Фото з відкритих джерел

Англійський клуб на своєму офіційному сайті опублікував сумну новину про смерть Боба Свінні.

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Трагедія спіткала вболівальника "сорок", коли той прямував на недільний матч проти Манчестер Сіті (0:4). Свінні стало погано, і він впав без свідомості на вулиці. Зусилля бригади швидкої допомоги виявилися марними.

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