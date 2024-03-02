Уболівальника провансальців ошукали шахраї. Його переконали, що він спілкується у Facebook з президентом Марселя Пабло Лонгорією.

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Як повідомляє BFM Marseille Provence, фанат віддав 15 тисяч євро й обіцяв ще 80 тисяч в обмін на допомогу. Попри те, що вболівальник знає, що його обманули, він досі вважає, що спілкувався зі справжнім Пабло Лонгорією.

Нагадаємо, що Марсель перебуває наразі на дев'ятому місці з 33 балами.

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