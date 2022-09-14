На Луганщині обірвалося життя Андрія Балая, який за мирних часів був активним фанатом львівського клубу.

Тривалий час Андрій Балай вважався зниклим безвісти. Сьогодні, 14 вересня, стало відомо про смерть українського воїна, повідомив офіційний сайт "зелено-білих".

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Багаторічний фанат Карпат виконував бойове завдання у складі 24-ї бригади під Попасною (Луганська область). Він отримав важке мінометне поранення та був евакуйований. Будівлю, куди привезли пораненого бійця, російські війська обстріляли знову.

Ще 25 лютого – на другий день після початку повномасштабної війни – Балай пішов добровольцем у військкомат, а за кілька днів опинився в зоні бойових дій. Полеглому Герою України було 26 років.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення від рук росіян загинули вже низка футбольних людей. Серед них – екс-гравець Динамо Сергій Баланчук, вихованці того ж Динамо, Карпат, інших клубів України, тренер ФК Львів, а також чимало ультрас.

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