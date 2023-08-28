Интер обыграл Кальяри и присоединился к лидерам Серии А, Удинезе и Салернитана поделили очки
Состоялись последние матчи второго тура Серии А. Финалист Лиги чемпионов одержал спокойную победу.
Серия А, 2 тур
Салернитана – Удинезе – 1:1
Голы: Диа, 72 – Самарджич, 57
Кальяри – Интер – 0:2
Голы: Дюмфрис, 21, Лаутаро, 30
Интер без особых проблем везет победу с Сардинии. В середине первого тайма "нерадзурри" организовали два гола на ворота Кальяри. Тюрам отдал под забег Дюмфриса, а тот пробил в дальний угол ворот – так родился первый гол. А второй забил Лаутаро, воспользовавшись пасом с фланга от Ди Марко.
Интер набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А вместе с Миланом, Наполи и Вероной. В другом матче дня Салернитана и Удинезе расписали ничью. Команды забили по голу во втором тайме – на точный удар Самарджича хозяева ответили реализованным моментом Диа.
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