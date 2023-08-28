Серия А, 2 тур

Салернитана – Удинезе – 1:1

Голы: Диа, 72 – Самарджич, 57

Кальяри – Интер – 0:2

Голы: Дюмфрис, 21, Лаутаро, 30

Интер без особых проблем везет победу с Сардинии. В середине первого тайма "нерадзурри" организовали два гола на ворота Кальяри. Тюрам отдал под забег Дюмфриса, а тот пробил в дальний угол ворот – так родился первый гол. А второй забил Лаутаро, воспользовавшись пасом с фланга от Ди Марко.

Интер набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А вместе с Миланом, Наполи и Вероной. В другом матче дня Салернитана и Удинезе расписали ничью. Команды забили по голу во втором тайме – на точный удар Самарджича хозяева ответили реализованным моментом Диа.

Малиновский дебютировал за Дженоа победой над вице-чемпионом Италии, но получил самые низкие оценки