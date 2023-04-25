Посетить матч Барселоны на Камп Ноу – мечта практически всех футбольных болельщиков. Впрочем, один из самых известных стадионов мира может разочаровать.

Фанат "блаугранас" посетил один из последних домашних поединков Барселоны. Он приобрел премиум-билет в VIP-ложу на верхнем ярусе Камп Ноу и явно был неприятно удивлен.

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Потрепанная мебель, как в заброшенных клубах, да и вообще посредственные условия в кабине явно не соответствовали статусу легендарного стадиона. Фанат иронично отметил, что, к счастью, в кабине были розетки, холодильник с напитками, диван и доступ в интернет через высокоскоростной Wi-Fi.

Видео стало вирусным в соцсетях. Фанаты в комментариях сравнивают эту кабинку с обычными забегаловками в спальном районе любого города. Появились сравнения и с Гуантанамо – тюрьмой для военных преступников в США.

К слову, стоимость одного билета в эту так называемую "VIP-зону" стартует от 300 евро. К счастью, посещать такие кабины фанатам придется недолго. Барселона накануне объявила о масштабной реконструкции арены, которая обойдется инвесторам в более миллиарда евро.

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