Новый стадион Барселоны под названием Espai Barça обойдётся клубу в 1,450 миллиардов евро.

Новый стадион будет полностью готов в 2026 году, информирует официальный сайт каталонского клуба. Проект строительства будут финансировать около 20 инвестиционных компаний.

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Сообщается, что Барселона будет погашать этот кредит после завершения работ на стадионе, используя доход, полученный от Камп Ноу. Ожидается, что доход "блаугранас" составит 247 миллионов евро в год.

Согласно источнику, сроки возврата долгов различным инвесторам колеблются – от 5 до 24 лет.

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