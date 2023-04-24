Барселона построит новый стадион – клуб объявил сумму финансирования и сроки сдачи проекта
Новый стадион Барселоны под названием Espai Barça обойдётся клубу в 1,450 миллиардов евро.
Новый стадион будет полностью готов в 2026 году, информирует официальный сайт каталонского клуба. Проект строительства будут финансировать около 20 инвестиционных компаний.
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Сообщается, что Барселона будет погашать этот кредит после завершения работ на стадионе, используя доход, полученный от Камп Ноу. Ожидается, что доход "блаугранас" составит 247 миллионов евро в год.
Согласно источнику, сроки возврата долгов различным инвесторам колеблются – от 5 до 24 лет.
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