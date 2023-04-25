Відвідати матч Барселони на Камп Ноу – мрія практично всіх футбольних уболівальників. Втім, один із найвідоміших стадіонів світу може і розчарувати.

Фанат "блаугранас" завітав на один із останніх домашніх поєдинків Барселони. Він придбав преміум-квиток у VIP-ложу на верхньому ярусі Камп Ноу і явно був неприємно вражений.

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Пошарпані меблі, неначе у занедбаних клубах, та і загалом посередні умови у кабіні явно не відповідали статусу легендарного стадіону. Фанат іронічно зазначив, що, на щастя, у кабіні були розетки, холодильник з напоями, диван і доступ до інтернету через швидкісний Wi-Fi.

Відео стало вірусним у соцмережах. Фанати в коментарях порівнюють цю кабінку із звичайними забігайлівками у спальному районі будь-якого міста. З'явилися порівняння і з Гуантанамо – в'язницею для військових злочинців у США.

До слова, вартість одного квитка у таку "VIP-зону" стартує від 300 євро. На щастя, відвідувати такі кабіни фанатам доведеться недовго. Барселона напередодні оголосила про масштабну реконструкцію арени, яка коштуватиме інвесторам більше мільярда євро.

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