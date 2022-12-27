10-летний паренек Кайто Джонс и его мама преодолели 7000 миль из Сингапура в Англию, чтобы посмотреть матч любимых "вилланов" против Бернли, сообщает Birmingham Mail. Впрочем, за два часа до начала поединка (был запланирован на 18 декабря) стало известно, что его переносят из-за вспышки COVID-19 у гостей.

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Кайто покупал билеты именно на эту игру и на следующий день должен был ехать к родственникам в другой город. Юноша опубликовал свою печальную историю в Twitter, на которую отреагировали даже несколько игроков Астон Виллы. Предрождественский праздник фаната все же был спасен. С ним связался английский модельер Люк Ропер, также болеющий за "львов". Он пообещал помочь Джонсу оплатить еще несколько дней проживания в отеле и найти билет на следующий матч.

В конце концов гостю зарезервировали место на поединок против Челси. Сегодня Астон Вилла проиграла лондонцам (1:3), но на трибунах сидел, по меньшей мере, один счастливый фанат.

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