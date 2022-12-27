10-річний хлопчина Кайто Джонс і його мама подолали 7000 миль із Сінгапура в Англію, щоб подивитись матч улюблених "вілланів" проти Бернлі, повідомляє Birmingham Mail. Втім, за дві години до початку поєдинку (був запланований на 18-те грудня) стало відомо, що його переносять через спалах COVID-19 у гостей.

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Кайто купував квитки саме на цю гру і наступного дня повинен був їхати до родичів у інше місто. Юнак опублікував свою сумну історію у Twitter, на яку відреагували навіть кілька гравців Астон Вілли. Передріздвяне свято фаната все ж було врятоване. З ним зв'язався англійський модельєр Люк Ропер, який також вболіває за "левів". Він пообіцяв допомогти Джонсу сплатити ще кілька днів проживання в готелі і знайти квиток на наступний матч.

Зрештою, гостю зарезервували місце на поєдинок проти Челсі. Сьогодні Астон Вілла програла лондонцям (1:3), але на трибунах сидів щонайменше один щасливий фанат.

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