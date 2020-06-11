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Фанат арендовал подъемный кран, чтобы увидеть матч любимой команды – курьезное фото из чемпионата Польши

21:31 41 Читати українською
Фанат арендовал подъемный кран, чтобы увидеть матч любимой команды – курьезное фото из чемпионата Польши
ФК Шленск

Курьезный случай произошел во время матча 29-го тура чемпионата Польши, в котором Шленск на выезде обыграл Плоцк (2:1).

Поединки польской Экстраклясы проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса, но Шленск не остался без поддержки даже на выезде.

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Один из болельщиков "военных" приехал в Плоцк, где арендовал подъемный кран на несколько часов и смог посмотреть футбольный матч с высоты в 22 метра. Шленск в восторге от такого поступка и просит у своих соцсетях помочь найти этого болельщика.

Добавим, что после 29-и туров Шленск занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, имея в своем активе 46 зачетных пунктов.

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Теги
Мир футбольные курьёзы Польша Шленск Шленск футбольные фанаты
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