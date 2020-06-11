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Фанат орендував підйомний кран, щоб побачити матч улюбленої команди – курйозне фото з чемпіонату Польщі

21:31 1306 Читать на русском
Фанат орендував підйомний кран, щоб побачити матч улюбленої команди – курйозне фото з чемпіонату Польщі
ФК Шльонск

Курйозний випадок трапився під час матчу 29-го туру чемпіонату Польщі, в якому Шльонск на виїзді обіграв Плоцьк (2:1).

Поєдинки польської Екстракляси проходять без глядачів через пандемію коронавірусу, але Шльонск не залишився без підтримки навіть на виїзді.

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Один з уболівальників "військових" приїхав до Плоцька, де орендував підйомний кран на кілька годин і зміг подивитися футбольний матч з висоти у 22 метри. Шльонск у захваті від такого вчинку і просить у своїх соцмережах допомогти знайти цього вболівальника.

Додамо, що після 29-и турів Шльонск посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, маючи у своєму активі 46 залікових пунктів.

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Теги
футбольні фанати Світ футбольні курйози Польща Шльонск Шльонск
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