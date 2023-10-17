Экс-форвард Арсенала и Манчестер Сити Эммануэль Адебайор надеется, что болельщики "канониров" простят его за провокацию, которая случилась в 2009 году.

Адебайор перешел из Арсенала в Манчестер Сити в 2009 году, соблазнившись большими деньгами, и отпраздновал гол в ворота бывшей команды в провокационном стиле. Форвард подбежал к гостевой трибуне и демонстративно расставил руки в стороны.

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"Я думаю, болельщикам Арсенала следует забыть, что произошло в 2009 году, когда я бегал под трибунами. Не думаю, что другие люди приняли бы оскорбление своей семьи. В основном речь шла о моих родителях.

Так или иначе, эта ситуация уже давно в прошлом, и я надеюсь, болельщики Арсенала относятся к ней так же. Надеюсь, они просто смеются над этим, видя видео с моей реакцией. Как и они, я надеюсь, что Арсенал снова станет чемпионом. В прошлом сезоне команда уже добилась хороших результатов. Я еще раз желаю Арсеналу успехов в этом сезоне", – цитирует Sky Sports Адебайора.

В 2022 году во время вояжа в Россию Адебайор признался в любви к террористу Владимиру Путину.

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