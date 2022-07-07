Известный форвард на прошлой неделе посетил Россию для участия в спортивном форуме. Нет, он не просил представителей оккупантов остановить войну против Украины, а наоборот – возвеличивал главного террориста.

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"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он – человек с характером. Если он говорит "нет", это значит нет. Если "да", то да. Больше всего мне в нем нравится уровень дисциплины. Если он что-то говорит, то обязательно это выполняет", – заявил Адебайор.

Напомним, в Украине идет 134-й день полномасштабной войны. Подавляющее большинство футбольного мира, в отличие от Эммануэля, ясно осознает, кто является добром и злом в этой войне, а потому поддерживает нас на гуманитарных и информационных фронтах.