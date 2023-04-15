От "зигы" Ди Канио до издевательства Месси: топ скандальных провокаторов
15 апреля 19:42 - Читати українською
Футбол 24 собрал в одном месте провокационные празднования, вошедшие в страницы футбольной истории.
В полуфинальном матче Кубка Италии между Ювентусом и Интером (1:1) форварда гостей Ромелу Лукаку удалили после того, как он сравнял счет на 90+5 ударом с пенальти. Все из-за провокационного празднования бельгийца, за которое он получил вторую желтую. Вспомним самые провокационные футбольные празднования в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.
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