В полуфинальном матче Кубка Италии между Ювентусом и Интером (1:1) форварда гостей Ромелу Лукаку удалили после того, как он сравнял счет на 90+5 ударом с пенальти. Все из-за провокационного празднования бельгийца, за которое он получил вторую желтую. Вспомним самые провокационные футбольные празднования в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.

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