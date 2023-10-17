Екс-форвард Арсенала і Манчестер Сіті Еммануель Адебайор сподівається, що вболівальники "канонірів" вибачать його за провокацію, яка трапилася 2009 року.

Адебайор перейшов з Арсенала до Манчестер Сіті 2009 року, спокусившись великими грошима, і відсвяткував гол у ворота колишньої команди в провокаційному стилі. Форвард підбіг до гостьової трибуни і демонстративно розставив руки в боки.

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"Я думаю, уболівальникам Арсенала слід забути, що сталося 2009 року, коли я бігав під трибунами. Не думаю, що інші люди прийняли б образу своєї сім'ї. В основному йшлося про моїх батьків.

Так чи інакше, ця ситуація вже давно в минулому, і я сподіваюся, вболівальники Арсенала ставляться до неї так само. Сподіваюся, вони просто сміються з цього, бачачи відео з моєю реакцією. Як і вони, я сподіваюся, що Арсенал знову стане чемпіоном. У минулому сезоні команда вже досягла хороших результатів. Я ще раз бажаю Арсеналу успіхів у цьому сезоні", – цитує Sky Sports Адебайора.

У 2022 році під час вояжу в Росію Адебайор зізнався в любові до терориста Володимира Путіна.

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