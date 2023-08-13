Леднев мог выводить днепрян вперед уже в начале матча, но с линии штрафной пробил мимо правой стойки. Ответная ошибка Кинарейкина едва не привела к взятию ворот – защитники не воспользовались неуверенной игрой кипера на выходе.

СК Днепр-1 в компенсированное время спасся от поражения Минаю – арбитр удалил Сарапия и назначил два пенальти

В середине тайма Билл с острого угла попал в стойку ворот Миная. Впоследствии Рубчинский и Филиппов не использовали свои шансы – первый попал в Бандуру, а второму не хватило точности. На последних минутах первого тайма Пихаленок по центру замыкал головой навес, но кипера Миная не переиграл.

Одарюк после перерыва должен был забивать, однако Кравец в последний момент постелился в осторожном подкате. В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота Миная, но Бабенко с отметки не сумел перехитрить сверхопытного Бандуру. Закарпатцы вскоре убежали в стремительную контратаку – Кинарейкин на удар Гечева среагировал, а на добивание от Твердохлеба уже не успел. Однако в добавленное время СК Днепр-1 заработал еще один пенальти (после фола на Бланко), который и спас Кучера и Ко от очередного позора.