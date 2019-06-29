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Фалькао может присоединиться к команде Бекхэма в МЛС

18:38 8 Читати українською
Фалькао может присоединиться к команде Бекхэма в МЛС
Радамель Фалькао / Фото АР

Нападающий Монако Радамель Фалькао может продолжить карьеру за океаном.

Интер Майами, которым владеет легенда английского футбола Дэвид Бекхэм, хочет видеть Радамеля Фалькао в своем лагере, сообщает The Sun.

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В американском клубе ожидают, что 33-летний форвард присоединится к ним в 2020 году, когда команда начнет свои выступления в МЛС.

Переход выглядит вполне вероятным, ведь действующий контракт колумбийца с Монако рассчитан до лета 2020 года и, вероятно, стороны не будут продолжать сотрудничество.

В миинулому сезоне Лиги 1 Фалькао провел 33 матча, в которых отметился 15-ю голами и тремя ассистами.

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Теги
Монако Монако Франция Трансферы Интер Майами Интер Майами Радамель Фалькао Радамель Фалькао Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС
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