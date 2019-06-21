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Бекхэм с футболкой Манчестер Сити: теперь Вы видели все – розыгрыш дня

21:34 23 Читати українською
Бекхэм с футболкой Манчестер Сити: теперь Вы видели все – розыгрыш дня
Дэвид Бекхэм / Фото telegraph

Легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм стал жертвой "жестокого" розыгрыша.

Дэвид Бекхэм отдал "красным дьяволам" 12 лет карьеры и всегда подчеркивал свою приверженность клубу, но что-то пошло не так.

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Сеть подорвало фото на котором 44-летний экс-игрок позирует с футболкой заклятого врага манкунианцев – Манчестер Сити. Более того, на экипировке указано имя "Дэйв", которое Дэвид терпеть не может. Выражение лица Бекхэма – бесценное.

Фото опубликовала жена "потерпевшего" Виктория Бекхэм. Которая и стала иницатором розыгрыша в паре с известным комиком Джеймсом Корденом.

Напомним, МЮ и Манчестер Сити являются принципиальными соперниками уже более 100 лет.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити футбольные курьёзы Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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