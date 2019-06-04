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Бекхэм пригласил Луиса Суареса в свой клуб

16:41 107 Читати українською
Бекхэм пригласил Луиса Суареса в свой клуб
Луис Суарес / Reuters

Дэвид Бекхэм готовит звездное усиление для американского Интера Майами.

Нападающий Барселоны Луис Суарес может пополнить состав клуба, принадлежащего английской легенде, информирует Radio Catalunya.

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Бекхэм намерен пригласить в Интер звездных игроков, и первый в списке именно уругваец. По информации источника, Бекс уже предложил 32-летнему страйкеру четырехлетний контракт на выгодных финансовых условиях.

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Если Суарес согласится переехать в США, то трансфер будет осуществлен не ранее 2020 года, когда Интер начнет свои выступления в МЛС.

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Теги
Трансферы Луис Суарес Луис Суарес Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС Интер Майами Интер Майами Мир
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