Факундо Феррейра хочет покинуть Бенфику уже зимой

Экс-нападающий Шахтера, который сейчас выступает за Бенфику, Факундо Феррейра надеется продолжить карьеру в другом клубе.

Аргентинский форвард недоволен своим положением в клубе и настаивает на переходе в другую команду, сообщает издание Record.

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Стоит отметить, что Феррейра является вторым самым высокооплачиваемым игроком португальского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Португалии аргентинец провел за Бенфику только 3 матча, в которых отметился одним голом.

Напомним, до перехода в Бенфику Феррейра защищал цвета донецкого Шахтера.

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