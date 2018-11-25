toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Факундо Феррейра хочет покинуть Бенфику уже зимой

12:55 107 Читати українською
Факундо Феррейра хочет покинуть Бенфику уже зимой
Факундо Феррейра / Фото ФК Бенфика

Экс-нападающий Шахтера, который сейчас выступает за Бенфику, Факундо Феррейра надеется продолжить карьеру в другом клубе.

Аргентинский форвард недоволен своим положением в клубе и настаивает на переходе в другую команду, сообщает издание Record.

Факундо Феррейра заинтересовал Галатасарай и 4 итальянских клуба

Стоит отметить, что Феррейра является вторым самым высокооплачиваемым игроком португальского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Португалии аргентинец провел за Бенфику только 3 матча, в которых отметился одним голом.

Напомним, до перехода в Бенфику Феррейра защищал цвета донецкого Шахтера.

Тейшейра: Несмотря на хороший сезон в Китае, я надеюсь вернуться в Бразилию

Теги
Шахтер Шахтер Факундо Феррейра Факундо Феррейра Бенфика Бенфика Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
10
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук