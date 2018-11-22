Факундо Феррейра заинтересовал Галатасарай и 4 итальянских клуба

Экс-нападающий Шахтера, который сейчас выступает за Бенфику, Факундо Феррейра, вероятно, зимой покинет португальскую команду.

Бенфика пытается продать Феррейру из-за его высокой зарплаты – около 4 миллионов евро и низкой результативности. Экс-нападающий Шахтера сыграл 7 матчей и забил 1 гол в этом сезоне.

Феррейра может покинуть Бенфику

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим попросил руководство клуба сделать все, чтобы трансфер аргентинца в турецкий гранд состоялся уже зимой.

Кроме Галатасарая на 27-летнего форварда претендуют 4 итальянские клубы – Фиорентина, Сампдория, Болонья и Торино, сообщает португальское издание СМjornal.

Айнтрахт и Нант могут приобрести Луиса Адриано

Напомним, с 2013 по 2018 Факундо выступал в составе донецкого Шахтера, с которым трижды стал чемпионом Украины, а также дважды вышел в плей-офф Лиги чемпионов.