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Факундо Феррейра заинтересовал Галатасарай и 4 итальянских клуба

20:42 165 Читати українською
Факундо Феррейра заинтересовал Галатасарай и 4 итальянских клуба
Факундо Феррейра / Соцсети

Экс-нападающий Шахтера, который сейчас выступает за Бенфику, Факундо Феррейра, вероятно, зимой покинет португальскую команду.

Бенфика пытается продать Феррейру из-за его высокой зарплаты – около 4 миллионов евро и низкой результативности. Экс-нападающий Шахтера сыграл 7 матчей и забил 1 гол в этом сезоне.

Феррейра может покинуть Бенфику

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим попросил руководство клуба сделать все, чтобы трансфер аргентинца в турецкий гранд состоялся уже зимой.

Кроме Галатасарая на 27-летнего форварда претендуют 4 итальянские клубы – Фиорентина, Сампдория, Болонья и Торино, сообщает португальское издание СМjornal.

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Напомним, с 2013 по 2018 Факундо выступал в составе донецкого Шахтера, с которым трижды стал чемпионом Украины, а также дважды вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Главное Сампдория Сампдория Бенфика Бенфика Галатасарай Галатасарай Торино Торино Португалия Факундо Феррейра Факундо Феррейра Болонья Болонья Фиорентина Фиорентина
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