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Тейшейра: Несмотря на хороший сезон в Китае, я надеюсь вернуться в Бразилию

11:25 7 Читати українською
Тейшейра: Несмотря на хороший сезон в Китае, я надеюсь вернуться в Бразилию
Алекс Тейшейра / Фото Цзянсу Сунин

Экс-полузащитник Шахтера Алекс Тейшейра, а ныне игрок китайского Цзянсу Сунин посетил матч бразильского Васко да Гамы, где он начинал карьеру.

"Всегда интересно вернуться сюда. Сан-Жануарио (стадион Васко да Гама – прим.) – это место, где я провел более 11 лет своей жизни, начиная с самого начала карьеры и до 2010 года, когда я покинул клуб ради перехода в Шахтер. Всегда приятно и очень радостно встретиться с друзьями и работниками клуба. Надеюсь, когда-то я смогу вернуться в Бразилию.

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У меня был хороший год в Китае. Моя команда финишировала на пятом месте, а я стал ее лучшим бомбардиром", – цитирует Тейшейру официальный сайт Васко да Гамы.

Напомним, Тейшейра выступал за Шахтер в 2010 – 2015 годах, где провел 146 матчей.

Теги
Мир Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Шахтер Шахтер Васко да Гама Васко да Гама Китай
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