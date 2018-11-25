Тейшейра: Несмотря на хороший сезон в Китае, я надеюсь вернуться в Бразилию

Экс-полузащитник Шахтера Алекс Тейшейра, а ныне игрок китайского Цзянсу Сунин посетил матч бразильского Васко да Гамы, где он начинал карьеру.

"Всегда интересно вернуться сюда. Сан-Жануарио (стадион Васко да Гама – прим.) – это место, где я провел более 11 лет своей жизни, начиная с самого начала карьеры и до 2010 года, когда я покинул клуб ради перехода в Шахтер. Всегда приятно и очень радостно встретиться с друзьями и работниками клуба. Надеюсь, когда-то я смогу вернуться в Бразилию.

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У меня был хороший год в Китае. Моя команда финишировала на пятом месте, а я стал ее лучшим бомбардиром", – цитирует Тейшейру официальный сайт Васко да Гамы.

Напомним, Тейшейра выступал за Шахтер в 2010 – 2015 годах, где провел 146 матчей.