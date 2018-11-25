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Факундо Феррейра хоче покинути Бенфіку вже взимку

12:54 443 Читать на русском
Факундо Феррейра хоче покинути Бенфіку вже взимку
Факундо Феррейра / Фото ФК Бенфіка

Екс-нападник Шахтаря, який зараз виступає за Бенфіку, Факундо Феррейра сподівається продовжити кар'єру в іншому клубі.

Аргентинський форвард незадоволений своїм становищем в клубі та наполягає на переході в іншу команду, повідомляє видання Record.

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Варто відзначити, що Факундо Феррейра є другим найбільш високооплачуваним гравцем португальського клубу.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії аргентинець провів за Бенфіку лише 3 матчі, в яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, до переходу в Бенфіку Феррейра захищав кольори донецького Шахтаря.

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Теги
Шахтар Шахтар Факундо Феррейра Факундо Феррейра Бенфіка Бенфіка Португалія
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