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"Фактор Икарди" – у Ливерпуля осталось мало времени для подписания Вернера со скидкой

09:35 25 Читати українською
"Фактор Икарди" – у Ливерпуля осталось мало времени для подписания Вернера со скидкой
Тимо Вернер / Getty images

Будущее нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера еще неопределено. Форвард вряд ли останется в Германии.

Главным претендентом на 24-летнюю звезду Бундеслиги считается Ливерпуль, где его лично хочет видеть Юрген Клопп. Однако, Челси и Манчестер Юнайтед готовы перехватить форварда.

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По информации Sky Sports, грандам АПЛ стоит поторопиться. Дело в том, что пунк выкупа Вернера за 50 млн евро будет действовать до 15 июня. После этого придется платить значительно больше. Ливерпуль же наоборот надеялся, что РБ Лейпциг после этого срока будет готов сделать скидку, учитывая кризис из-за пандемии.

Теперь стало очевидно, что рассчитывать на обвал цен не стоит. Несколько дней назад ПСЖ выкупил у Интера Мауро Икарди, не пожалев 50 млн евро плюс бонусы. Это означает, что Лейпциг не согласится отдавать Вернера за бесценок, ведь немец моложе аргентинца и демонстрирует результативность высокого уровня.

К слову, портал Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро. В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 29 поединков, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение немца с РБ Лейпциг заканчивается 30 июня 2023 года.

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Мауро Икарди Мауро Икарди Тимо Вернер Тимо Вернер Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ ПСЖ Англия РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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