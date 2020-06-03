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"Фактор Ікарді" – Ліверпуль має обмаль часу для підписання Вернера зі знижкою

09:35 711 Читать на русском
"Фактор Ікарді" – Ліверпуль має обмаль часу для підписання Вернера зі знижкою
Тімо Вернер / Getty images

Майбутнє нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера досі невизначене. Форвард навряд чи залишиться в Німеччині.

Головним претендентом на 24-річну зірку Бундесліги вважається Ліверпуль, де його особисто хоче бачити Юрген Клопп. Проте, Челсі та Манчестер Юнайтед готові перехопити форварда.

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За інформацією Sky Sports, грандам АПЛ варто поквапитися. Річ у тім, що пунк викупу Вернера за 50 млн євро буде діяти лише до 15 червня. Після цього доведеться платити значно більше. Ліверпуль же навпаки сподівався, що РБ Лейпциг після цього терміну буде готовий зробити знижку, з огляду на кризу через пандемію.

Тепер стало очевидно, що розраховувати на шалений обвал цін не варто. Кілька днів тому ПСЖ викупив у Інтера Мауро Ікарді, не пошкодувавши 50 млн євро плюс бонуси. Це означає, що Лейпциг не погодиться віддавати Вернера за безцінь, адже німець молодший за аргентинця і демонструє результативність високого рівня.

До слова, портал Transfermarkt оцінює Вернера у 64 млн євро. У поточному сезоні Бундесліги нападник провів 29 поєдинків, в яких забив 25 голів і віддав 7 результативних передач. Угода німця з РБ Лейпциг закінчується 30 червня 2023 року.

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Англія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Тімо Вернер Тімо Вернер Ліверпуль Ліверпуль ПСЖ ПСЖ РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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