Лэмпард получил разрешение Абрамовича на два звездных трансфера – Челси подорвет рынок, спутав карты грандам

Лондонский Челси летом готов активно поработать на трансферном рынке.

Главный тренер "синих" Франк Лэмпард убедил владельца клуба Романа Абрамовича в своей квалификации и получит значительное усиление состава, сообщает dailystar.

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По информации издания, лондонцы не будут довольствоваться одним только приходом Хакима Зиеша, трансфер которого из Аякса уже оформлен. Челси нацелен на еще два громких трансфера. Приоритетным кандидатом стал защитник Лестера и сборной Англии Бен Чилвелл, приход которого позволит продать Маркоса Алонсо или Эмерсона.

Кроме того, Лэмпард хочет иметь еще одного качественного исполнителя в атаке. В списке Челси сразу три звезды Бундеслиги: Джейдон Санчо (Боруссия Д), Кай Хаверц (Байер) и Тимо Вернер (РБ Лейпциг). Также на радаре "синих" Мусса Дембеле из Лиона. Правда, за каждого из этих исполнителей придется не просто хорошо заплатить, но и выиграть конкуренцию у ряда европейских грандов.

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