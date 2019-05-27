Фабри отсутствовал на тренировке Карпат – вероятно, он покинул клуб

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес не явился на тренировке "зелено-белых". Есть вероятность, что он покинул команду.

26 мая тренировку Карпат провел старший помощник Фабри Гонсалеса Александр Чижевский, сообщает Tribuna.com.

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Сам испанец и его ассистент Пабло Вильяр Феррейра отсутствовали на занятии "зелено-белых". Вероятно, Фабри уже покинул команду после потери очков в матче с Олимпиком (3:3).

Во время послематчевого флеш-интервью специалист пожелал команде всего наилучшего и заявил, что больше не в силах работать во Львове.

Карпаты после 31 тура находятся в зоне переходных матчей, на 10 позиции, набрав 30 очков.

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