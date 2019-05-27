toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ТРАНСФЕРЫ

Фабри отсутствовал на тренировке Карпат – вероятно, он покинул клуб

06:00 110 Читати українською
Фабри отсутствовал на тренировке Карпат – вероятно, он покинул клуб
Фабри Гонсалес / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес не явился на тренировке "зелено-белых". Есть вероятность, что он покинул команду.

26 мая тренировку Карпат провел старший помощник Фабри Гонсалеса Александр Чижевский, сообщает Tribuna.com.

Карпаты – Олимпик – 3: 3 – видео голов и обзор матча

Сам испанец и его ассистент Пабло Вильяр Феррейра отсутствовали на занятии "зелено-белых". Вероятно, Фабри уже покинул команду после потери очков в матче с Олимпиком (3:3).

Во время послематчевого флеш-интервью специалист пожелал команде всего наилучшего и заявил, что больше не в силах работать во Львове.

Карпаты после 31 тура находятся в зоне переходных матчей, на 10 позиции, набрав 30 очков.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, стали лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд

blog_ava
Зинченко: Тренер Манчестер Сити интересовался моим мнением об игроке Динамо
09:12
276
Теги
Карпаты Карпаты Трансферы Трансферы чемпионата Украины Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
26
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук