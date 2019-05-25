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Фабри: У меня нет сил, чтобы тренировать эти Карпаты, дойдет до того, что я умру на поле

25 мая 22:23 150 Читати українською
Фабри: У меня нет сил, чтобы тренировать эти Карпаты, дойдет до того, что я умру на поле
Фабри Гонсалес / Фото ФК Карпаты

Тренер Карпат Фабри Гонсалес был крайне разочарован после ничьей в матче с Олимпиком.

15’ Мартин Онгла
75’ Сергей Мякушко
78’ Сергей Мякушко
 
Матар Дийе 2’
Алексей Гай 83’
Матар Дийе 89’
2’ Матар Дийе
15’ Мартин Онгла
75’ Сергей Мякушко
78’ Сергей Мякушко
83’ Алексей Гай
89’ Матар Дийе

Пресс-конференция наставника «львов» вышла крайне емоциональной.

"Я не знаю, что и сказать. Как тренеру и, как профессионалу, мне очень грустно. Есть такие вещи, которые я не до конца понимаю. Карпаты сделали достаточно, чтобы одержать победу в этой игре.

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Я приехал сюда, чтобы работать и защищать эту команду с открытым сердцем. Были такие ситуации, когда я давал клубу принять решение о моей должности. И каждый раз меня спрашивали, могу ли я продолжать дальше. Я сказал, что у меня еще есть силы. Но я устал, что мы каждую неделю работаем, но эта работа по каким-то причинам не дает результата. Всегда происходит что-то такое, что я понять не могу. Сегодняшняя игра была сумасшедшая. Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Я больше не могу ничего сделать.

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Я желаю лучшего этой команде, но сил продолжать у меня нет. Я также должен заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле. Сегодня мне раза четыре кружилась голова, от того, что происходило. Я очень разочаровался", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

Напомним, львовяне не смогли удержать победу в домашнем матче с Олимпиком и остались в зоне плей-офф за сохранение прописки в Премьер-лиге.

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Карпаты - Олимпик Карпаты Карпаты Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
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