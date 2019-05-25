Фабри: У меня нет сил, чтобы тренировать эти Карпаты, дойдет до того, что я умру на поле

Тренер Карпат Фабри Гонсалес был крайне разочарован после ничьей в матче с Олимпиком.

Пресс-конференция наставника «львов» вышла крайне емоциональной.

"Я не знаю, что и сказать. Как тренеру и, как профессионалу, мне очень грустно. Есть такие вещи, которые я не до конца понимаю. Карпаты сделали достаточно, чтобы одержать победу в этой игре.

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Я приехал сюда, чтобы работать и защищать эту команду с открытым сердцем. Были такие ситуации, когда я давал клубу принять решение о моей должности. И каждый раз меня спрашивали, могу ли я продолжать дальше. Я сказал, что у меня еще есть силы. Но я устал, что мы каждую неделю работаем, но эта работа по каким-то причинам не дает результата. Всегда происходит что-то такое, что я понять не могу. Сегодняшняя игра была сумасшедшая. Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Я больше не могу ничего сделать.

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Я желаю лучшего этой команде, но сил продолжать у меня нет. Я также должен заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле. Сегодня мне раза четыре кружилась голова, от того, что происходило. Я очень разочаровался", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

Напомним, львовяне не смогли удержать победу в домашнем матче с Олимпиком и остались в зоне плей-офф за сохранение прописки в Премьер-лиге.