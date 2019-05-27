Фабрі був відсутній на тренуванні Карпат – імовірно, він покинув клуб

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес не з'явився на тренуванні "зелено-білих". Є вірогідність, що він покинув команду.

26 травня тренування Карпат провів старший помічник Фабрі Гонсалеса Олександр Чижевський, повідомляє Tribuna.com.

Карпати – Олімпік – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Сам іспанець і його асистент Пабло Вільяр Феррейра були відсутні на занятті "зелено-білих". Імовірно, Фабрі вже покинув команду після втрати очок у матчі з Олімпіком (3:3).

Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю фахівець побажав команді всього найкращого і заявив, що більше не має сил працювати у Львові.

Карпати після 31 туру перебувають у зоні перехідних матчів, на 10 позиції, набравши 30 очок.

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