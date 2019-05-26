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Карпаты – Олимпик – 3: 3 – видео голов и обзор матча

00:05 25 Читати українською
Карпаты – Олимпик – 3: 3 – видео голов и обзор матча
Карпаты – Олимпик / Фото ФК Карпаты

Карпаты в рамках 31-го тура УПЛ не смогли удержать победу над Олимпиком. Смотрите видео голов и обзор матча.

15’ Мартин Онгла
75’ Сергей Мякушко
78’ Сергей Мякушко
 
Матар Дийе 2’
Алексей Гай 83’
Матар Дийе 89’
2’ Матар Дийе
15’ Мартин Онгла
75’ Сергей Мякушко
78’ Сергей Мякушко
83’ Алексей Гай
89’ Матар Дийе

Олимпик начал с места в карьер, открыв счет уже на 2-й минуте встречи. Получилось очень красиво: Матар сместился с фланга к углу штрафной и оттуда закрутил мяч точно в дальнюю девятку – 0:1.

Впрочем, "львы" довольно быстро отошли от стартового провала, уже на 12-й минуте получив шанс сравнять счет: Ди Франко собрал на себе нескольких игроков и отдал на Гуцуляка, а тот сместился в штрафную и выстрелил метров с 12-ти – Крынский парировал . На 15-й львовяне таки добились своего: Мякушко прошел по левому флангу к краю штрафной и прострелил, Гришко выбил передачу прямо на Онгла, а тот сразу же пробил в дальний нижний угол – 1:1.

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Во втором тайме Карпаты усилиями того же Мякушко вышли вперед и даже увеличили преимущество. Полузащитник в течение нескольких минут забил два мяча, которые должны были обеспечить команде уверенную победу.

Но дончане не сдались. На 82-й минуте Матар поборолся и заработал штрафной недалеко от ворот Кучинского, а Алексей Гай хитрым ударом низом пробил под стенкой в ​​противоход вратарю – 3:2. На 89-й львовяне были жестоко наказаны за расточительность: Дийе получил пас на левый угол штрафной, прицелился и выстрелил точно под дальнюю штангу – 3: 3! С таким счетом матч и завершился.

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Таким образом, Карпаты остались на десятой позиции с 30 зачетными баллами в активе. Олимпик идет на девятой, имея на три очка больше. Переходные матчи за выживание в УПЛ для львовян становятся все ближе.

blog_ava
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25 мая
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