Карпаты – Олимпик – 3: 3 – видео голов и обзор матча

Карпаты в рамках 31-го тура УПЛ не смогли удержать победу над Олимпиком. Смотрите видео голов и обзор матча.

Олимпик начал с места в карьер, открыв счет уже на 2-й минуте встречи. Получилось очень красиво: Матар сместился с фланга к углу штрафной и оттуда закрутил мяч точно в дальнюю девятку – 0:1.

Впрочем, "львы" довольно быстро отошли от стартового провала, уже на 12-й минуте получив шанс сравнять счет: Ди Франко собрал на себе нескольких игроков и отдал на Гуцуляка, а тот сместился в штрафную и выстрелил метров с 12-ти – Крынский парировал . На 15-й львовяне таки добились своего: Мякушко прошел по левому флангу к краю штрафной и прострелил, Гришко выбил передачу прямо на Онгла, а тот сразу же пробил в дальний нижний угол – 1:1.

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Во втором тайме Карпаты усилиями того же Мякушко вышли вперед и даже увеличили преимущество. Полузащитник в течение нескольких минут забил два мяча, которые должны были обеспечить команде уверенную победу.

Но дончане не сдались. На 82-й минуте Матар поборолся и заработал штрафной недалеко от ворот Кучинского, а Алексей Гай хитрым ударом низом пробил под стенкой в ​​противоход вратарю – 3:2. На 89-й львовяне были жестоко наказаны за расточительность: Дийе получил пас на левый угол штрафной, прицелился и выстрелил точно под дальнюю штангу – 3: 3! С таким счетом матч и завершился.

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Таким образом, Карпаты остались на десятой позиции с 30 зачетными баллами в активе. Олимпик идет на девятой, имея на три очка больше. Переходные матчи за выживание в УПЛ для львовян становятся все ближе.