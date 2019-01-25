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Фабрі Гонсалес: Карпати раді трансферу Шведа

25 січня 23:09 617 Читать на русском
Фабрі Гонсалес: Карпати раді трансферу Шведа
Мар'ян Швед / Фото ФК Карпати

Наставник Карпат Фабрі Гонсалес поділився враженнями від переходу головного таланта львівського клубу Мар'яна Шведа в іншу команду.

"Ми раді трансферу Шведа, він – футболіст Карпат, тому це втіха для всіх. Мар'ян – вихованець львівської команди, він зумів проявити себе, виділився і, як наслідок, перейшов в один з найсильніших клубів. Це повинно бути корисним як для нас, так і для нього в плані розвитку і прогресу.

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Хоча, якщо говорити егоїстично, то нам би хотілося мати такого виконавця в своєму розпорядженні. Але у нас прекрасні футболісти, з якими ми будемо вчитися добиватись результату", – сказав Фабрі в коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, основним претендентом на Мар'яна Шведа є шотландський Селтік.

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