"В детстве у меня был тренер, который мог бросить на стол 11 оливок безо всякой тактики – так я вижу Челси.

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У вас есть капитан сборной Бразилии (Тьягу Силва), победитель чемпионата мира (Энцо Фернандес), представители национальной команды Англии... Порой это ничего не значит", – приводит слова Фабрегаса Absolute Chelsea.

Напомним, что Челси проводит худший сезон со времен основания АПЛ – 12 место и 39 очков в активе.

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Cesc Fabregas:



"When I was little, I had a coach with 11 olives and he would throw them on the table with no tactics. This is how I see #Chelsea."



[via @SkySports] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) May 2, 2023