Фабрегас: В детстве у меня был тренер, который мог бросить на стол 11 оливок безо всякой тактики – так я вижу Челси
3 мая 11:33 - Читати українською
Полузащитник итальянского Комо Сеск Фабрегас уничтожил свой бывший клуб – лондонский Челси.
18’ Мартин Эдегор
31’ Мартин Эдегор
34’ Габриэл Жезус
Нони Мадуэке 65’
18’ Мартин Эдегор
31’ Мартин Эдегор
34’ Габриэл Жезус
65’ Нони Мадуэке
"В детстве у меня был тренер, который мог бросить на стол 11 оливок безо всякой тактики – так я вижу Челси.
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У вас есть капитан сборной Бразилии (Тьягу Силва), победитель чемпионата мира (Энцо Фернандес), представители национальной команды Англии... Порой это ничего не значит", – приводит слова Фабрегаса Absolute Chelsea.
Напомним, что Челси проводит худший сезон со времен основания АПЛ – 12 место и 39 очков в активе.
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