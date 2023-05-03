Фабрегас: У дитинстві у мене був тренер, який міг кинути на стіл 11 оливок без жодної тактики – так я бачу Челсі
3 травня 11:33 - Читать на русском
Півзахисник італійського Комо Сеск Фабрегас знищив свій колишній клуб – лондонський Челсі.
18’ Мартін Едегор
31’ Мартін Едегор
34’ Габріел Жезус
Ноні Мадуеке 65’
18’ Мартін Едегор
31’ Мартін Едегор
34’ Габріел Жезус
65’ Ноні Мадуеке
"У дитинстві у мене був тренер, який міг кинути на стіл 11 оливок без жодної тактики – так я бачу Челсі.
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У вас є капітан збірної Бразилії (Тьягу Сілва), переможець чемпіонату світу (Енцо Фернандес), представники національної команди Англії… Деколи це нічого не означає", – наводить слова Фабрегаса Absolute Chelsea.
Нагадаємо, що Челсі проводить найгірший сезон з часів заснування АПЛ – 12 місце та 39 очок в активі.
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