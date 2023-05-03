"У дитинстві у мене був тренер, який міг кинути на стіл 11 оливок без жодної тактики – так я бачу Челсі.

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У вас є капітан збірної Бразилії (Тьягу Сілва), переможець чемпіонату світу (Енцо Фернандес), представники національної команди Англії… Деколи це нічого не означає", – наводить слова Фабрегаса Absolute Chelsea.

Нагадаємо, що Челсі проводить найгірший сезон з часів заснування АПЛ – 12 місце та 39 очок в активі.

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Cesc Fabregas:



"When I was little, I had a coach with 11 olives and he would throw them on the table with no tactics. This is how I see #Chelsea."



[via @SkySports] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) May 2, 2023