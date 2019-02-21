Фабрегас: Результаты Челси досадные, но я верю в команду

Хавбек Монако Сеск Фабрегас поддержал своих экс-партнеров по команде.

"Такие вещи иногда происходят. Это очень обидно, любой команде непросто пережить поражение со счетом 0:4 или 0:6.

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Конечно, для меня результаты Челси стали неожиданностью, так как при мне за пять лет в клубе такого ни разу не происходило. В любом случае, у них отличная команда, и я верю в нее.

Я уверен, Челси все еще способен завоевать трофеи в этом сезоне. Верю в это на сто процентов. Сейчас команде нужно только собраться, пришло время для этого. Еще ничего не потеряно. Они все еще могут бороться за многие вещи", – цитирует Фабрегаса CNN Sport.

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