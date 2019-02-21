Фабрегас: Результати Челсі прикрі, але я вірю в команду

Хавбек Монако Сеск Фабрегас підтримав своїх екс-партнерів по команді.

"Такі речі іноді відбуваються. Це дуже прикро, будь-якій команді непросто пережити поразки з рахунком 0:4 або 0:6.

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Звичайно, для мене результати Челсі стали несподіванкою, тому що при мені за п'ять років в клубі такого жодного разу не відбувалося. У будь-якому випадку у них відмінна команда, і я вірю в неї.

Я впевнений, Челсі все ще здатний завоювати трофеї в цьому сезоні. Вірю в це на сто відсотків. Зараз команді потрібно лише зібратися, прийшов час для цього. Ще нічого не втрачено. Вони все ще можуть боротися за багато речей", – цитує Фабрегаса CNN Sport.

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