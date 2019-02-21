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Рома запропонувала Саррі очолити команду

12:31 273 Читать на русском
Рома запропонувала Саррі очолити команду
Мауріціо Саррі / Фото: ФК Челсі

Керівництво Роми не проти бачити на тренерському містку своєї команди Мауріціо Саррі.

Радник президента Роми Джеймса Паллотти двічі телефонував 60-річному Мауріціо Саррі, який наразі очолює Челсі, повідомляє La Repubblica.

Зідан та Лемпард – основні кандидати на заміну Саррі на посаді наставника Челсі, – Sky Sports

Також Саррі зустрівся з представником Роми у Лондоні. Під час зустрічі спеціаліст отримав пропозиції очолити "вовків" у наступному сезоні.

За інформацією порталу, Рому може покинути не тільки тренер Еусебіо Ді Франческо, але і спортивний директор Рамон Мончі.

Раніше повідомлялося, що Саррі проведе в Челсі ще мінімум два матчі, а рішення про його майбутнє прийме власник клубу Роман Абрамович.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Теги
Челсі Челсі Рома Рома Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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