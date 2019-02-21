Рома запропонувала Саррі очолити команду

Керівництво Роми не проти бачити на тренерському містку своєї команди Мауріціо Саррі.

Радник президента Роми Джеймса Паллотти двічі телефонував 60-річному Мауріціо Саррі, який наразі очолює Челсі, повідомляє La Repubblica.

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Також Саррі зустрівся з представником Роми у Лондоні. Під час зустрічі спеціаліст отримав пропозиції очолити "вовків" у наступному сезоні.

За інформацією порталу, Рому може покинути не тільки тренер Еусебіо Ді Франческо, але і спортивний директор Рамон Мончі.

Раніше повідомлялося, що Саррі проведе в Челсі ще мінімум два матчі, а рішення про його майбутнє прийме власник клубу Роман Абрамович.

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