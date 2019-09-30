Фабиански получил серьезную травму – одноклубник Ярмоленко может пропустить несколько месяцев

Польский вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански рискует выпасть из игры на длительный срок.

34-летний футболист покинул поле в первом тайме матча против Борнмута (2:2). Медики диагностировали разрыв мышцы бедра. Из-за этой травмы поляк пропустит как минимум ближайшие матчи "молотобойцев", а также матчи отбора к Евро-2020. По прогнозам, восстановление может занять три месяца, утверждает The Guardian.

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В первых семи турах чемпионата Англии Вест Хэм одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент команда Мануэля Пеллегрини занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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