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Фабиански получил серьезную травму – одноклубник Ярмоленко может пропустить несколько месяцев

16:52 42 Читати українською
Фабиански получил серьезную травму – одноклубник Ярмоленко может пропустить несколько месяцев
Лукаш Фабиански / фото: ФК Вест Хэм

Польский вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански рискует выпасть из игры на длительный срок.

34-летний футболист покинул поле в первом тайме матча против Борнмута (2:2). Медики диагностировали разрыв мышцы бедра. Из-за этой травмы поляк пропустит как минимум ближайшие матчи "молотобойцев", а также матчи отбора к Евро-2020. По прогнозам, восстановление может занять три месяца, утверждает The Guardian.

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В первых семи турах чемпионата Англии Вест Хэм одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. На данный момент команда Мануэля Пеллегрини занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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Англия Вест Хэм Вест Хэм Лукаш Фабиански Лукаш Фабиански
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