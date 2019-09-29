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Ярмоленко после очередного гола за Вест Хэм стал жертвой троллинга одноклубника – украинец дал достойный отпор

00:00 23 Читати українською
Ярмоленко после очередного гола за Вест Хэм стал жертвой троллинга одноклубника – украинец дал достойный отпор
Андрей Ярмоленко / Getty images

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после матча 7-го тура АПЛ против Борнмута.

17’ Джошуа Кинг
46’ Каллум Уилсон
 
Андрей Ярмоленко 10’
Аарон Крессвелл 74’
10’ Андрей Ярмоленко
17’ Джошуа Кинг
46’ Каллум Уилсон
74’ Аарон Крессвелл

После поединка, в котором Ярмоленко отметился забитым голом, Андрей опубликовал пост на своей странице в Инстаграме, написав: "Тяжелый матч. Важное очко. Хорошая работа, ребята. Продолжаем работать".

Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

На одном из фото, которые добавил Ярмоленко, в кадр не поместилась голова футболиста, что сразу же иронически отметил одноклубник украинца Райан Фредерикс: "Слишком большая голова, чтобы поместиться". "Тебе стоит обновить свои шутки, каждый день одно и тоже", – парировал Андрей.

К слову, позже Ярмоленко обьяснил оказию с фото тем, что не до конца разобрался, как работает Инстаграм.

Борнмут – Вест Хэм: Ярмоленко выдает божественный матч и ведет "молотов" в зону ЛЧ – украинец превосходит сам себя

Tough game,important 1 point!well done boyskeep working

Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

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Борнмут – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча – как это было
28 сентября
2228
Теги
Англия футбольные курьёзы Украинцы за рубежом Борнмут - Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Раян Фредерікс Раян Фредерікс Вест Хэм Вест Хэм
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