Ярмоленко после очередного гола за Вест Хэм стал жертвой троллинга одноклубника – украинец дал достойный отпор

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после матча 7-го тура АПЛ против Борнмута.

После поединка, в котором Ярмоленко отметился забитым голом, Андрей опубликовал пост на своей странице в Инстаграме, написав: "Тяжелый матч. Важное очко. Хорошая работа, ребята. Продолжаем работать".

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На одном из фото, которые добавил Ярмоленко, в кадр не поместилась голова футболиста, что сразу же иронически отметил одноклубник украинца Райан Фредерикс: "Слишком большая голова, чтобы поместиться". "Тебе стоит обновить свои шутки, каждый день одно и тоже", – парировал Андрей.

К слову, позже Ярмоленко обьяснил оказию с фото тем, что не до конца разобрался, как работает Инстаграм.

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