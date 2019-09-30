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Фабіанскі отримав серйозну травму – одноклубник Ярмоленка може пропустити кілька місяців

16:52 252 Читать на русском
Фабіанскі отримав серйозну травму – одноклубник Ярмоленка може пропустити кілька місяців
Лукаш Фабіанскі / фото: ФК Вест Хем

Польський воротар Вест Хема Лукаш Фабіанскі ризикує випасти з гри на тривалий термін.

34-річний футболіст покинув поле в першому таймі матчу проти Борнмута (2:2). Медики діагностували розрив м'язу стегна. Через цю травму поляк пропустить як мінімум найближчі матчі "молотобійців", а також матчі відбору до Євро-2020. За прогнозами, відновлення може зайняти три місяці, стверджує The Guardian.

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В перших семи турах чемпіонату Англії Вест Хем здобув три перемоги, тричі зіграв внічию і зазнав однієї поразки. На даний момент команда Мануеля Пеллегріні посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ – це зона Ліги чемпіонів.

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Англія Вест Хем Вест Хем Лукаш Фабіанскі Лукаш Фабіанскі
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