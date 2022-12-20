Айвен Тоуни был обвинён футбольной ассоциацией Англии (FA) в игре на тотализаторе. К 232 обвинениям добавилось еще 30.

Форварду Брентфорда Айвену Тоуни вменяется игра на тотализаторе, а именно – ставки на исходы матчей. В середине ноября FA обвинила Тоуни в 232 ставках на различные матчи. Как информирует официальный твиттер организации, теперь количество обвинений увеличилось еще на 30.

Третий лучший бомбардир АПЛ обвиняется в игре на тотализаторе: он сделал 232 ставки

Было выявлено, что с 14 марта 2017 года по 18 февраля 2019 года Тоуни сделал еще 30 ставок. Тем самым игрок мог нарушить правило E8 FA.

Напомним, что профессиональным футболистам запрещено делать ставки как от своего имени, так и с помощью посредника.

В этом сезоне Тоуни забил 10 голов в АПЛ. Он является третьим лучшим бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холанда и Харри Кейна.

Брентфорд в компенсированное время вырвал победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв