Айвен Тоуни был обвинён футбольной ассоциацией Англии (FA) в игре на тотализаторе.

Форварду Брентфорда вменяется игра на тотализаторе, а именно – ставки на исходы матчей. Об этом информирует Sky Sports.

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Сообщается, что предположительно с февраля 2017 по январь 2021 год Тоуни сделал 232 ставки на различные матчи. Тем самым игрок мог нарушить правило E8 FA.

Сам Айвен в Твиттере дал понять, что пошёл на сотрудничество со следствием. У 26-летнего футболиста есть время до четверга, 24 ноября, чтобы ответить на предъявленные обвинения.

Напомним, что профессиональным футболистам запрещено делать ставки как от своего имени, так и с помощью посредника.

В этом сезоне Тоуни забил 10 голов в АПЛ. Он является третьим лучшим бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холанда и Харри Кейна.

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