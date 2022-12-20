Айвен Тоуні був звинувачений футбольною асоціацією Англії (FA) у грі на тоталізаторі. До 232 звинувачень додалося ще 30.

Форварду Брентфорда ставлять у провину гру на тоталізаторі, а саме – ставки на результати матчів. У середині листопада FA звинуватила Тоуні у 232 ставках на різні матчі. Як повідомляє офіційний твіттер організації, тепер кількість звинувачень збільшилася ще на 30.

Третій найкращий бомбардир АПЛ отримав звинувачення у грі на тоталізаторі – FA інкримінує 232 ставки

Було виявлено, що з 14 березня 2017 року до 18 лютого 2019 року Тоуні зробив ще 30 ставок. Цим гравець міг порушити правило E8 FA.

Нагадаємо, що професійним футболістам заборонено робити ставки як від свого імені, так і за допомогою посередника.

Цього сезону Тоуні забив 10 голів в АПЛ. Він є третім найкращим бомбардиром чемпіонату після Ерлінга Холанда та Харрі Кейна.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив