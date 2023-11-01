Полузащитник Лестера Хамза Чаудри опубликовал в соцсетях фразу: "От реки до моря. Палестина будет свободной" и прикрепил к нему изображение с флагом Палестины. После этого на игрока обрушилась критика: многие восприняли эту публикацию как призыв к уничтожению Израиля.

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Чаудри извинился за публикацию, удалил её и заявил, что был неправильно понят. Однако FA переполошилась из-за этого инцидента. Согласно ВВС, Футбольная ассоциация Англии направит клубам письма с рекомендацией для игроков избегать фразы "От реки до моря" в своих публикациях в соцсетях. В противном случае организация планирует обращаться в полицию.

Напомним, что Израиль был атакован с территории Палестины террористической организацией ХАМАС, после чего начал ответную наземную операцию.

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