Півзахисник Лестера Хамза Чаудрі опублікував у соцмережах фразу: "Від річки до моря. Палестина буде вільною" і прикріпив зображення з прапором Палестини. Після цього на гравця посипалася критика: багато хто сприйняв цю публікацію як заклик до знищення Ізраїлю.

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Чаудрі перепросив за публікацію, видалив її і заявив, що його неправильно зрозуміли. Однак FA переполошилася через цей інцидент. Згідно з ВВС, Футбольна асоціація Англії надішле клубам листи з рекомендацією для гравців уникати фрази "Від річки до моря" у своїх публікаціях у соцмережах. В іншому випадку організація планує звертатися в поліцію.

Нагадаємо, що Ізраїль був атакований з території Палестини терористичною організацією ХАМАС, після чого почав наземну операцію у відповідь.

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